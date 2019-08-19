تصريحات مهمة لـ "بن سلمان" بشأن السودان

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متابعات - أمينة عبد العال

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أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن الاتفاق الذي تم الوصول إليه في السودان، يعتبر  تاريخيا، مؤكدا أن السودان جزء مهم من استقرار المنطقة.

وأجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع، عبر خلالهما عن التهنئة بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كل الأطراف السودانية.

وجرى خلال الاتصالين التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب السودان وشعبه بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وقع السبت، مشيرًا إلى أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة، متمنيًا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد أجرى اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عبر خلاله عن التقدير لرئيس وزراء إثيوبيا على الدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مؤكدًا وقوف المملكة مع كل الجهود التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة.

كما أجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفيًا برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وأعرب خلاله عن التقدير للجهود التي بُذلت في تحقيق الاتفاق التاريخي بين كل الأطراف السودانية، مؤكدا دعم المملكة لما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويحفظ أمن السودان واستقراره.

وشهد السودان، السبت، توقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهداً جديداً للسودان.

ووقّع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وأحمد الربيع ممثل قوى الحرية والتغيير، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية كشهود على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية. 



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