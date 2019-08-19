اتصال عاجل من الملك سلمان بـ أمير الكويت

19 أغسطس 2019 - 09:23 ص

أجرى الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية، اتصالاً هاتفيًا عاجل بأمير الكويت، ليطمأن خلاله على صحته إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفادت "كونا" بأن أمير الكويت أعرب عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه أخوه خادم الحرمين الشريفين من طيب المشاعر، مقدرًا هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق أواصر العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

في سياق متصل أعلن وزير شئون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله، مساء أمس أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد تعافى من "العارض الصحي" الذي تعرض له، مضيفًا إنه تم إجراء "الفحوصات الطبية المعتادة" للشيخ صباح وتكللت نتائجها بـ"التوفيق والنجاح"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، دون كشف مزيد من التفاصيل عن طبيعة العارض الصحي.



