  • الإثنين 19 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:24 ص
بحث متقدم
ترامب

ترامب يفجر مفاجأة صادمة عن «صفقة القرن»

أحمد موسى

"موسى" لـ أعدائه: بحب أنكد عليكم كل يوم

الفيشاوي وطليقته

رسالة محرجة من محامي طليقة «الفيشاوي»

السجائر

سجائر على بطاقات التموين بدولة عربية

لاسارتي

«لاسارتي» لجماهير الأهلى: "أنا آسف"

عمر البشير

أولى جلسات محاكمة البشير علانية.. بهذه التهم

تركي آل شيخ

«آل الشيخ» يغازل مصر بعد فوز منتخب اليد

قطار

«النقل» تحذر المواطنين من هذا الأمر

الملك سلمان و أمير الكويت

اتصال عاجل من الملك سلمان بـ أمير الكويت

شرطة الولايات المتحدة

إحباط 3 مذابح جماعية بأمريكا

أولى جلسات محاكمة البشير علانية.. بهذه التهم

عرب وعالم

عمر البشير
عمر البشير

علي محمود

أخبار متعلقة
#

اليوم.. محاكمة المتهمين باختلاس 305 أطنان سكر تمويني

#

جمال اللبان ينكر الاتهام الموجه إليه في الكسب غير المشروع

#

اليوم.. محاكمة خفير فيلا في واقعه هجوم كلبين على مواطن بالتجمع

#

غدا.. محاكمة مصرفي بتحقيق كسب غير مشروع 3 ملايين و521 ألفا

عمر البشير

الرئيس السوداني

جلسات المحاكمة

تنعقد يوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.

وقد تأجلت محاكمة البشير من يوم السبت إلى الإثنين، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.

ووفقًا لممثل هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، فإن "جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة".

ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.

ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» زوجة وائل جسار تغازل زوجها علنيًا
» مفاجأة.. إيقاف جهاد جريشة لتكرار أخطائه
» فنانة شهيرة تغني بـ"المايوه" وتشعل مواقع التواصل
» وظائف خالية بالأمم المتحدة للسعوديين
» محمد يوسف يقود مران الأهلى بالجزيرة
» الموت يفجع الفنانة أصالة
» ابنة أحمد الفيشاوي تحرجه برسالة جديدة
» فنانة شهيرة: اللي عنده طفل مريض يقولي وأنا هعالجه على حسابي
» رامون دياز يخرج من الصورة بعد شروط الأهلي في مديره الفني الجديد
» حيلة شيطانية من أردنية للتخلص من زجها .. وهكذا نجا الزوج
» حفيد دونجوان السينما: جدي حاول الانتحار بعد اكتشاف إصابته بالسرطان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية