سجائر على بطاقات التموين بدولة عربية

19 أغسطس 2019 - 10:42 ص

فرضت وزارة التجارة العراقية السجائر على المواطنين فى الحصة التموينية.

وفي هذا السياق وصف النائب عن تيار “الحكمة” العراقي علي البديري هذا القرار بـ”البدعة الغريبة”، مؤكدًا شروعه في جمع التواقيع لمساءلة وزير التجارة.

وبحسب ما ذكرته “روسيا اليوم” نقلاَ عن وسائل إعلام عراقية فقد قال البديري، إن “الخطوة التي قامت بها وزارة التجارة بفرض سجائر ماركة “سومر” من الإنتاج المحلي على المواطنين ضمن البطاقة التموينية وبسعر 2500 دينار ما يعادل دولارين، لكل كروز “10 علب” سجائر هي بدعة غريبة وتناقض أوقعت الحكومة نفسها فيه.

وأضاف: “كان الأجدر بالحكومة لو كانت فعلاً تدعي الحرص على دعم المنتوج المحلي، أن تعمل على إضافة الألبان أو بيض المائدة أو التمور المعلبة أو غيرها من عشرات البضائع المحلية عوضاً عن فرض السموم على المواطن”.

وتابع: “يبدو أن المتنفذين والفاسدين لم يكفهم موت العراقيين بالمفخخات و”داعش” الإرهابي، فاخترعوا بدعة توزيع السموم لهم بالبطاقة التموينية، وقد نسمع مستقبلاً بتوزيع المخدرات أيضاً في حال تسلم التوزيع الحصري لها أيضاً أحد الفاسدين المتنفذين”.

وأكد في ختام تصريحه أن البرلمان وفي الدورة السابقة أصدر قراراً بمنع التدخين في المؤسسات والدوائر الحكومية، بينما اليوم تأتي الحكومة لتوزع السجائر إجبارياً على المواطنين.



