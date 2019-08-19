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سيدة برحم مزدوج تلد توأمين يفصل بينهما 11 أسبوعا

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سيدة وتوأمين
سيدة وتوأمين

علي محمود

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ولدت أم لها رحم مزدوج، توأمين يفصل بينهما 11 أسبوعًا، في كازاخستان، حيث أنجبت الأول في 24 مايو الماضي وكانت أنثى، في حين وضعت الثاني وكان ذكرًا في 9 أغسطس الذي يليه.
ومن المحتمل حدوث ولادة من هذا القبيل تبلغ واحدًا في كل 50 مليون ولادة، لدى الأم حالة تعرف باسم " رحم الديلفي"، ما يعني أن كل واحد من التوأمين كان في رحم منفصل.
وعلقت الأم، قائلة: " لقد صدمت عندما علمت أن لديّ هذه الحالة النادرة " ، وأضافت الأم، التي لديها ابنة تبلغ من العمر 7 سنوات: ” كنت قلقة للغاية على حياة طفليّ، خصوصًا أنهما جاءا قبل الأوان. لكن الأطباء كانوا رائعين، وما فعلوه كان معجزة. أظهروا أنفسهم كمحترفين حقيقيين ".
يشار إلى أنه أواخر ديسمبر عام 2018، دخلت أم بريطانية التاريخ في البلاد عندما أنجبت توأميها بفارق 12 يومًا بين الأول والثاني، ما يجعل الرقم القياسي الأطول لوضع التوائم في إنجلترا.

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