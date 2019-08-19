» كلاب شاردة تهاجم طفلة على شاطئ بالكويت

19 أغسطس 2019 - 11:23 ص

تداول نشطاء كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة صغيرة على الشاطئ ومجموعة من الكلاب الضالة تهاجمها.

ووثق المشهد هروب فتاتين، واندفاع ثلاثة كلاب ضالة نحو طفلة صغيرة كانت على مبعدة منها، وحاولت بشراسة نهشها، إلا أن الفتاة الصغيرة قاومت وتمكنت من الإفلات من أنيابها.

وتعاني الكويت من تزايد أعداد الكلاب السائبة في ظاهرة خطرة، دفعت السلطات إلى التفكير في تسميمها أو إخصائها للقضاء عليها والحد من تكاثرها.



