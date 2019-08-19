» كلاب شاردة تهاجم طفلة على شاطئ بالكويت

متابعات - أمينة عبد العال
تداول نشطاء كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة صغيرة على الشاطئ ومجموعة من الكلاب الضالة تهاجمها.
ووثق المشهد هروب فتاتين، واندفاع ثلاثة كلاب ضالة نحو طفلة صغيرة كانت على مبعدة منها، وحاولت بشراسة نهشها، إلا أن الفتاة الصغيرة قاومت وتمكنت من الإفلات من أنيابها.
وتعاني الكويت من تزايد أعداد الكلاب السائبة في ظاهرة خطرة، دفعت السلطات إلى التفكير في تسميمها أو إخصائها للقضاء عليها والحد من تكاثرها.
طفلة في الكويت في مواجهة 3 كلاب شرسة— RT Arabic (@RTarabic) August 19, 2019
تناقل نشطاء كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة هجوم خطر لكلاب ضالة روّعت طفلة صغيرة على شاطئ للسباحة في البلاد.https://t.co/2pjEgYuTiu#شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو#RT_Arabic pic.twitter.com/PDf2i475Ts
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