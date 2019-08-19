  • الإثنين 19 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:21 م
بحث متقدم
ارشيف

البشير يكشف أسرار صادمة أثناء محاكمته

غنيم

الباز ينشر فيديو تحريضيا خطيرًا لـ"وجدى غنيم"

محمد صلاح

«صلاح» يقترب من أعلى أجر بالدوري الإنجليزي

أحمد الفيشاوى

"الفيشاوي" يظهر مع فنانة شهيرة ويصدم متابعيه

ملكة بريطانيا

اتهامات جنسية تطال أمير بريطانيا .. والملكة ترد

العريس الافغاني

شهادات حية عن انفجار "زفاف كابول"

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة صادمة عن «صفقة القرن»

احمد موسى

"موسى" لـ أعدائه: بحب أنكد عليكم كل يوم

الفيشاوي وطليقته

رسالة محرجة من محامي طليقة «الفيشاوي»

السجائر

سجائر على بطاقات التموين بدولة عربية

اتهامات جنسية تطال أمير بريطانيا .. والملكة ترد

عرب وعالم

ملكة بريطانيا
ملكة بريطانيا

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

فضيحة جنسية تلاحق نجل ملكة بريطانيا "إليزابيث"

#

هل تُصنف بريطانيا الإخوان «إرهابية»؟

#

حبس وزير سابق بتهمة الاعتداء جنسيًا على طالبي لجوء

#

موقف غريب لـ"هيدي كرم" تجاه عمرو وردة

بريطانيا

ملكة بريطانيا

امير بريطانيا

جيفري ايبستين

أصدرت الملكة البريطانية إليزابيث، بيانا تستبعد فيه الاتهامات التي وجهت لنجلها الأمير البريطاني أندرو  في قضية رجل الأعمال جيفري إيبستين المتهم بانتهاكات جنسية بحق أطفال بعد نشر تسجيل فيديو يظهر الأمير في منزل الثري الأمريكي في عام 2010.

والفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل"، يظهر كما يقول الفيديو الأمير (59 عامًا) وهو يلوح لمرأة تغادر منزل إيبستين في نيويورك في 2010.

وقال القصر في بيانه: "يستنكر سمو الأمير استغلال أي شخص، والتلميح بأن الأمير قد يتغاضى أو يشارك أو يشجع على مثل ذلك السلوك، أمر مثير للاشمئزاز"، بحسب ما أوردت وكالة "برس أسوسييشن".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة من العيار الثقيل.. إليسا تعتزل الغناء نهائيًا
» سيدة برحم مزدوج تلد توأمين يفصل بينهما 11 أسبوعا
» "الجمارك" تحبط حيلة راكب فى تهريب مخدرات
» تحذير فلكي من انفجار سيدمر الكون
» نانسي عجرم تصدم متابعيها بتصريح "جرىء" عن زوجها
» كلاب شاردة تهاجم طفلة على شاطئ بالكويت
» زوجة وائل جسار تغازل زوجها علنيًا
» مفاجأة.. إيقاف جهاد جريشة لتكرار أخطائه
» فنانة شهيرة تغني بـ"المايوه" وتشعل مواقع التواصل
» وظائف خالية بالأمم المتحدة للسعوديين
» محمد يوسف يقود مران الأهلى بالجزيرة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية