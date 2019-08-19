"بياع حشيش أون لاين"..كسب ملايين الدولارات ثم قبض عليه

سلمت السلطات الأوكرانية، اليوم الإثنين، تاجر مخدرات هارب منذ فترة إلى السلطات الإسرائيلية، في مطار كييف.

والمتهم يدعى عاموس دوف سيلفر، وهو أميركي من أصل إسرائيلي، وبمجرد وصوله من أوكرانيا، أخذته السلطات إلى المحكمة في مستوطنة "ريشون لتسيون" قرب تل أبيب، بحسب "سكاي نيوز".

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بياناً سابقاً، قالت فيه إن سيلفر اعتقل في أوكرانيا في مارس، بسبب استخدام منصته الإلكترونية "تلجراس" لبيع مخدر الحشيش.

وأضاف البيان أنه عاموس دوف سيلفر تربح من مبيعات الحشيش "مئات ملايين الشواكل" أي عشرات ملايين الدولارات.

"تلجراس" الذي استغله عاموس، يمكن الوصول إليه عبر تطبيق "تلجرام" للرسائل المشفرة، وتم تأسيسه في 2017، وبدايته من إسرائيل، ثم توسع دولياً لاحقاً.

وتمكن هذه الشبكة لأي شخص شراء الحشيش عبر الإنترنت، فمن خلال بضع نقرات على الهواتف الذكية، يدخل الكثيرون إلى عالم كامل من البائعين الذين ينشرون صوراً لمنتجاتهم.

وتسير آلية الشراء من خلال عرض المنتجات، ثم إرسال من يرغب في شرائها رسالة إلى البائع، تمحى بعد ذلك من تلقاء ذاتها، للاتفاق على مكان وزمان شراء المخدر بأقل مخاطرة ممكنة.