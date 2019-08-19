» تعليق غير متوقع لـ"أديب" عن اعتزال إليسا الغناء

علق الإعلامي الشهير، عمرو أديب، عن خبر اعتزال الفنانة اللبنانية، إليسا، الغناء، حيث أعلنت منذ قليل عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الألبوم القادم هو الأخير، قائًلا:"البعض لا يستطيعون الرحيل هكذا".

وكتب "أديب" في تغريدة له على "تويتر": "سيدتى العزيزة بعض الناس لا يستطيعون الرحيل هكذا قد تكون العبارة تاريخية ومستهلكة لكن أنت لا تملكين نفسك أنتى ملك لنا جميعًا من المحيط للخليج. لا تضيعى أيامك الذهبية في الغضب بل استمتعى بنجاحك ومحبة الملايين لك".

ولاقت التغريدة إعجاب الكثيرين، حيث تفاعل معها بعض رواد مواقع التواصل، وجاءت التعليقات كالآتي: "قرار متسرع وصادم من إليسا إلى محبيها".

بينما علق آخر: "كلامك استاذ عمرو قال الخلاصة" .