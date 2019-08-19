قرار مفاجئ من عباس ضد مستشاريه

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إقالة

محمود عباس

مستشارين

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارًا بإنهاء خدمات كل مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" وبصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.

وقرر عباس إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.

أصدر الرئيس الفلسطيني كذلك قرارًا بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة 17 بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، مشددا على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

وقرر أبو مازن اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقا لتأشيرة الرئيس المذكورة آنفا "مكافأة".

وفي السياق ذاته، أمر الرئيس الفلسطيني باستعادة كل المبالغ التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة كبدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره لعقار خلال الفترة السابقة.



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