» حقيقة إيقاف «جريشة» بعد أزمة الأهلي وبيراميدز

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المصريون

الاهلى

بيراميدز

نفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف جهاد جريشة على خلفية ما ارتكبه من أخطاء خلال مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت أول أمس السبت، وانتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل.

وأكد مصدر باللجنة أن الأخيرة لا تتعامل مع الحكام بالقطعة وأن الحكم بشر ووقوع بعض الأخطاء خلال المباريات هو أمر وارد دائما ولكن ليس معنى هذا أن يتم ذبح الحكام.

وأصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بتوقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها عشرة آلاف جنيه لعدم الالتزام بمقاعد البدلاء في مباراته مع بيراميدز في دور الستة عشر لكأس مصر.

كما قررت اللجنة إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، مباراة للاعتراض بأسلوب غير لائق على الحكم الإضافي بعد انتهاء المباراة، وإيقاف أيمن أشرف لاعب الأهلي مباراة للطرد لسابق إنذاره في المباراة المذكورة.


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