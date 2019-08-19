«صلاح» عن عمرو وردة: «المتحرش لا بد أن يُعالج»

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عمرو وردة

صلاح

نفى النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أن يكون قد تدخل لإعادة اللاعب عمرو وردة إلى معسكر الفراعنة بعد أزمة مزاعم التحرش الجنسي، خلال كأس الأمم الأفريقية، وهي أزمة تزامنت أيضا مع غضب الجماهير من أداء المنتخب في البطولة.

وقال «صلاح» في تصريحاته لشبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الإثنين، إن المتحرشين جنسيا يحتاجون إلى علاج وإعادة تأهيل حتى لا يتكرر الأمر.

وأكمل: «أريد أن أجلس واستمتع بحياتي، نحن فريق، نحن نحب بعضنا بعضًا، كلاعبين نريد أن نلعب شيئًا ما».

وواصل: «لذا، عندما أحاول أن أقول شيئًا ما، فأنا أقوله نيابة عني وعن اللاعبين، لأن اللاعبين يتحدثون معي في وقت ما (من فضلك إذا أمكنك فعل ذلك فلتفعل)».


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