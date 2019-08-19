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فنانة شهيرة ترتدي النقاب بعد تورطها في فيديو إباحي

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الفنانة مريم حسين
الفنانة مريم حسين

أحمد سالم

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ظهرت الفنانة المغربية مريم حسين، في مقطع فيديو وهي ترتدي النقاب، الأمر الذي أثار ضجة واسعة بين متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

الفنانة المقيمة في الإمارات بررت ارتداء النقاب بأنها تستعد للتسوق. وقالت إنها تفضل القيام بذلك مرتدية النقاب، بحيث لا يمكن أحد أن يتعرف إليها أو يلتقط لها الصور، خاصة بعد تورطها في فيديو "إباحي" مع مغني راب في الإمارات، وتم الحكم عليها بالحبس 3 شهور والإبعاد عن الدولة.

وسخرت "حسين" من ظهور حاجبيها عبر النقاب، قائلة إنها قامت بإخفائهما. لكنها تساءلت عما يمكنها فعله عند اتساخ النقاب بكريم الأساس الذي تطبقه على وجهها.

وكان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي أعلن في وقت سابق، عن صدور حكم لصالحه في القضية التي رفعها ضدّ "مريم حسين"، وصدور قرار بسجنها مدة ثلاثة أشهر وترحيلها من دولة الإمارات العربية.

غير أنها الأخيرة سارعت للرد وتكذيب هذا الخبر من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على "سناب شات".

وتحدثت مريم عن مجموعة من الأحكام التي صدرت بحقها بعدد من القضايا التي اتهمت بها ولكن برأت منها ومن ضمنها قضية شقيق الفنان حسين الجسمي.

وكانت محكمة جنح دبي برأت الإعلامي الإماراتي، من التّهمة المنسوبة إليه، بهتك عرض الفنانة المغربية بالرضا مع مغنّي راب، أثناء احتفالات رأس السّنة الميلاديّة.

وأعلنت محاميته أن قرار المحكمة يقضي بمعاقبة حسين، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وإبعادها عن دولة الإمارات، إضافة إلى براءة موكّلها.
شاهد..


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