» رسالة محمد صلاح إلى رئيس اتحاد الكرة القادم

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اتحاد الكرة

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

طلب محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، من الرئيس القادم لاتحاد الكرة المصري بضرورة التحلي بالأمانة، مُشيرًا إلى استياء العديد من اللاعبين بما حدث في معسكرات المنتخب الوطني الماضية.

وقال صلاح في تصريحاته لشبكة سي إن إن الأمريكية متحدثَا عن مستوى المنتخب في كأس الأمم: "لقد كان هناك ضغط كبير، كان هناك 80 ألف متفرج".

وأضاف: "شعر اللاعبون بالضغط ولم نظهر بمستوى جيد، لذلك أنا لا أتحدث عن اللاعبين وأختبئ ورائهم، لكن كفريق واحد، لم نكن نؤدي أداءً جيدًا".

وواصل: "أريد أن أرى تغييرات عندما يتم تعيين رئيس جديد لاتحاد الكرة، الشخص الذي سيأتي الآن يحتاج إلى أن يكون أمينًا مع نفسه ومحاولة إصلاح الأمر".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "اللاعب,ن في المنتخب الوطني ليسوا سعداء بالكثير من الأشياء، ونأمل أن يأتي الجديد ويدير الأمور بطريقة مختلفة">

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