الأهلي يوجه تحذيرًا شديدًا لـ«الجبلاية»: «صبرنا نفد»

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اتحاد الكرة

المصريون

الاهلى

الخطيب

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خطابًا، اليوم الإثنين، إلى اتحاد كرة القدم يؤكد فيه رفضه القاطع للأخطاء التحكيمية التي كبّدت فريق الأهلي الكثير في بطولة الدوري والكأس هذا الموسم، وأن النادي سبق وأن حذّر في كتابات عديدة للجبلاية من خطورة استمرار هذه الأخطاء.

وعرض في السابق الحل القاطع لإيقاف هذه الأخطاء بتطبيق تقنية الـVAR .

وتعهد اتحاد الكرة بتنفيذ هذا الحل مطلع يناير الماضي؛ للحفاظ على الشفافية؛ وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية.

وأكّد الأهلي، في خطابه، أنه تحمّل فوق الطاقة، ونفدَ صبره من جراء الضرر البالغ الواقع على فريق الكرة بسبب أخطاء التحكيم المؤثرة، وسط عدم تفاعل من جانب اتحاد الكرة لوضع حد فاصل لهذا الأمر.

وجاء في الخطاب، أن النادي يتطلع لإعلان اتحاد الكرة عن خطوات حاسمة وفعلية من تدابير فنية وإدارية؛ حرصًا على نجاح المسابقات الكروية في الموسم الجديد، خاصة وأن الاتحاد لم يتقبل ما عرضه الأهلي في السابق، والذي سبقتنا إليه كل الدول المتقدمة في لعبة كرة القدم، بتطبيق تقنية “حكم الفيديو المساعد”.

ويدرس الأهلي حاليًا ما لم يكن يتمناه – وهو طلب استبعاد أمثال هؤلاء الحكام عن إدارة مبارياته في الفترة القادمة.


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