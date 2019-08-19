» تشكيل الجهاز المعاون لـ«ميتشو» في الزمالك

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الزمالك

ميتشو

انضم الثنائي أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف إلى الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو، حيث من المقرر أن يكون عبد العزيز مدربا عامًا، وأحمد عبد الرؤوف مدربًا مساعدًا.

وقع الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، رسميا للقلعة البيضاء لمدة موسم واحد لقيادة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وذلك في حضور المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، وأحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد، عضوي المجلس، والدكتورة شريفة الفار، عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، وأحمد مرتضى، عضو المجلس السابق، وطارق يحيى، المدير الفني السابق للفريق الأبيض.

تأكد رحيل أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الجهاز الفني الجديد بقيادة الصربي «ميتشو» المدير الفني الجديد للزمالك.

وأبلغ ميتشو مسئولي الزمالك في الجلسة التي جمعتهم بالأمس أنه لا يريد أيمن طاهر في الجهاز الفني، خاصة وأنه سيضم مدرب حراس معه في الجهاز المعاون بالإضافة لمدرب ومحلل أداء.

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