  • الإثنين 19 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:24 م
بحث متقدم
صلاح وعمرو وردة

«صلاح»: عمرو وردة مريض يحتاج للعلاج

فتاة

أراد ممارسة الجنس مع زوجة ابنه.. فكانت نهايته مفزعة

هواوي

قرار مفاجئ من أمريكا تجاه «هواوي»

الخطيب

الأهلي يوجه تحذيرًا شديدًا لـ«الجبلاية»: «صبرنا نفد»

شاطئ

ظهور شيء مخيف على شواطئ إسكندرية وتحرك حكومي عاجل

البشير

«البشير» عن الأموال المضبوطة: هدية من «بن سلمان»

السائق

سائق أوبر مصري يغتصب أمريكية في الكرسي الخلفي

الفنانة يسرا

جنازات المشاهير.. انفعال وطرد ومنع التصوير

قاء شيخ الأزهر ببابا الفاتيكان

بدء تفعيل وثيقة «الأخوة الإنسانية» بين الأزهر والفاتيكان

أرشيفية

شاهد..سعودية تعرض نفسها للزواج مقابل مبلغ زهيد

قتل مصري وصديقته بطريقة بشعة في الفلبين

قضايا وحوادث

الشرطة الفلبينية - أرشيف
الشرطة الفلبينية - أرشيف

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مصريان يهزان إيطاليا .. "حنا" قتل "جرجس" والسبب صادم

#

مقتل مذيع في قناة تلفزيونية وصديقه في هجوم مسلح

#

مقتل جنديين إيرانيين خلال التصدي لقوات أجنبية اقتحمت الحدود

#

أب يقتل بناته الثلاثة بطريقة مروعة

مصر

الفلبين

مصرى

ولاية ديجوس

لقي مواطن مصري وصديقته مصرعهما في ولاية ديجوس بالفلبين، بعدما تم إطلاق النار عليه، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن الجاني.

وذكر موقع "فيليبين ريف ستايل" الفلبيني، أن مجهولين أطلقوا النار على مصري مدينة داجوس، وزميلته، خلال سيرهما في الشارع في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.

وأضاف أن المهاجمين الذين كانوا يركبون دراجات هوائية خلال إطلاق النار على المصري وصديقته، هربوا دون أن تتمكن الشرطة من القبض عليهم.

وأوضح أن المصري يدعى رمضان حامد عبد الراضي (31 عاما)، وأصيب بعدة طلقات نارية، قتلته في الحال، مشيرا إلى أن سبب الحادث غير معروف حتى الآن.

وقالت الشرطة الفلبينية إن رجلين مجهولي الهوية أطلقا النار على رمضان وصديقته، مشيرا إلى أن الضحيتين كانا يتوجهان لمقر إقامتهما بعد انتهاء عملهما.

وبينت أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الضحيتين حاولا الهرب، ولكن المهاجمين طاردوهما، وأطلقا عليهما العديد من الطلقات النارية في أجزاء متفرقة من جسديهما، ما تسبب في وفاتهما في الحال.

وأضافت الشرطة أن رمضان رفع قبل أسبوعين دعوى قضائية ضد أحد الأشخاص الذين كان يعمل عندهم، يتهمه بسرقة 60 ألف بيزو، موضحة أن الحادث قد يكون متعلقا بالأمر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي
» قتل مصري وصديقته بطريقة بشعة في الفلبين
» رسميا.. البحرين تعلن مشاركتها في تأمين الخليج
» تشكيل الجهاز المعاون لـ«ميتشو» في الزمالك
» رسميًا.. «ميتشو» يوقع عقود تدريبه للزمالك
» بعد نشره صور جريمته..السعودية تعلن القبض على أشهر مُغتصِب
» «شوبير» يُكذب «صلاح»: «معسكر المنتخب كان منضبطًا»
» قتلى ومصابون في قصف على قافلة عسكرية تركية
» رسالة محمد صلاح إلى رئيس اتحاد الكرة القادم
» بالتفاصيل.. اعترافات «البشير» أثناء محاكمته اليوم
» محمد صلاح يفتح النار على اتحاد الكرة السابق

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية