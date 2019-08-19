«صلاح»: عمرو وردة مريض يحتاج للعلاج

19 أغسطس 2019 - 08:15 م

في يونيو الماضي، أثار لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة أزمة هزت الشارع، بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي، استبعد على خلفيتها من منتخب مصر الذي كان يشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019، التي استضافتها مصر، وهي الأزمة التي تحدث عنها اللاعب الدولي محمد صلاح مرة أخرى، في حواره لـCNN اليوم.

بعد أن أثارت الأزمة جدلا واسعا، في الشارع وعبر وسائل التواصل، تم استبعاد وردة من المنتخب، ومن جانبه، كتب صلاح عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام، هذه الأشياء يجب أن تظل مقدسة، وأعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل، ولا ينبغي أن يرسلوا مباشرة إلى المقصلة".

وعاد محمد صلاح في تغريدة أخرى، على حسابه أيضًا قائلا: "نحن بحاجة إلى الإيمان بالفرص الثانية.. نحن بحاجة إلى توجيه وتثقيف.. التجنب ليس هو الحل".

وأجرى محمد صلاح مقابلة صحفية مع شبكة "CNN " الأمريكية، اليوم، تحدث خلالها عن موقفه المحدد من المرأة، خصوصا بعد تغريدته التي ساند بها صديقه في منتخب مصر عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش.

وقال صلاح: "لم أتدخل في إعادة عمرو وردة للمنتخب، لست قائدًا للفريق أو المدير الفني، لو كنت بهذه القوة لقمت بتغيير العديد من الأشياء".

وأضاف: "تصريحاتي عن عمرو وردة خلال البطولة، كنت أقصد بها أن هذا الفعل، الذي قام به كان في وقت سابق".

وتابع: "عمرو وردة في حاجة للعلاج وإعادة التأهيل من أجل عدم تكراره وقائع التحرش مجددا".

وذكر صلاح: "موقفي من النساء ما زال كما هو، الناس أساؤوا فهم ما أقوله، وما أتحدث عنه هو أن المرأة في الشرق الأوسط يجب أن تحصل على حقوقها".

وعما يجب أن يتغير لكي تنال المرأة حقوقها، قال أبو مكة: "مبدئيا يجب أن نقبل بأن هناك مشكلة، أنا أعرف أن تقبل ذلك صعب، ولكن المشكلات كل مدى تصبح أعمق وأعمق، والشيء الثاني، في رأيي أن المرأة لديها الحق لكي تتكلم عن أي شيء لا تحبه".

وتابع "مومو": "أنا أتحدث عن نفسي، أريد عندما يكون لدى ابنتي مشكلة، يجب أن تشعر بالمساندة والدعم مني، حتى تأتي وتحدثني عن المشكلة".

واختتم قائلا: "أهم شيء هو الخوف، الزوجة تخاف من زوجها أو من أبيها، وأعتقد أنه المحور الرئيسي، الخوف ليس صحيا إلى أي شخص، يجب أن نصلح ذلك".