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شمس الكويتية عارية تمامًا تحت الرمال:«بجرب الموت»

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شمس
شمس

محمد فضل- متابعات

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شمس الكويتية

عارية

الرمال

نشرت الفنانة شمس الكويتية، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها مغطاة بالرمال بشكل شبه تام، وهي عارية كما أكد نشطاء بأن الدفن في الرمال لابد أن يكون الشخص عاريًا تمامًا، وأرفقت الصورة بتعليق ملفت.

وورد في تعليق الفنانة على صورتها ما يلي: "جربت أموت قبل ما أموت.. اقتل كبرياءك الزائف قبل أن يقتلك"، في حين حفرت النجمة اسمها على الرمل الذي يغطيها، في إشارة إلى هيئة القبر على ما يبدو.

ولاقت الصورة والتعليق المرافق رواجا واسعا على موقع "إنستجرام"، والتقطتها شمس خلال العطلة التي قضتها على شواطئ مدينة كان الفرنسية.



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