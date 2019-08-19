تعليق مؤثر من «كلوب» بشأن محمد صلاح

19 أغسطس 2019 - 08:43 م

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سعادته الغامرة بتواجد الثلاثي الهجومي للفريق محمد صلاح، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، ضمن تشكيلته.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «في كثير من الأحيان في حياتي ، كان لدي لاعبون مثيرون دائمًا، لكن ليس لاعبين من الطراز العالمي».

وأضاف المدرب الألماني: «الآن والحمد لله لدي هذا الثلاثي وهم يصنعون الفرق، ليس علينا التحدث عن ذلك، ساديو ماني، فيرمينو ومحمد صلاح، هؤلاء الشباب في المباراة الأخيرة كانوا رائعون حقًا».

وأوضح: «لقد كانوا يمثلون تهديدًا مستمرًا مهما كانوا متعبين، إنه أمر رائع ، وبالطبع أحدث هذا الاختلاف خلال المباراة».

وأتم: «أنا سعيد حقًا ببداية الموسم الحالي إنه أمر مهم للغاية، وجود مباراة خارج أرضنا في ساوثاهمبتون أمر صعب دائمًا ، لكننا حقنا المطلوب، كان الأمر مميزًا».