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الديهي: "من لا يرى إنجازات الرئيس مريض نفسي"

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نشأت الديهي
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نشات الديهى

إنجازات

مريض نفسي

ومشروعات قومية

قال الإعلامي نشأت الديهي إن من لا يرى ما يحدث في مصر من إنجازات ومشروعات قومية مريض يحتاج لعلاج نفسي، وهو يخون الأمانة ويتجاوز الحقيقة، معقبًا: "اتقوا الله في مصر".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن من لا يرى ما يحدث من إنجازات في مصر يحتاج لعلاج في بصيرته وليس في بصره.

وتابع "الديهي" أن المشروعات القومية بمثابة أمن قومي لمصر توفر فرصا للعمل وعملة صعبة، وتحقيق التنمية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات قومية جار تنفيذها على مدار الساعة على مستوى الجمهورية.

واستنكر "الديهي" تشكيك أعداء الدولة في المشروعات القومية والتهكم والهجوم على الدولة المصرية، معقبًا: "موتوا بغيظكم".

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