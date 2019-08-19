شاهد.. أحمد موسى يطالب بالتحقيق في «فضائح صلاح»

19 أغسطس 2019 - 09:31 م

تحدث الإعلامي أحمد موسى، حول تصريحات النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، خلال لقائه مع قناة «سي إن إن» الأمريكية.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «صلاح كشف أن معسكر منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية كان سداح مداح»، مضيفاً «صلاح كشف الأسباب الحقيقة لخروجنا من البطولة، وليس له مصلحة في التقول على الاتحاد».

وتابع موسى: «كنا متوقعين ما حدث بمعسكر الأمم الأفريقية، لكن انتظرنا أن يخرج أحد»، معلقاً «صلاح وضع النقاط على الحروف».

وطالب موسى بفتح تحقيق بشأن تصريحات محمد صلاح، قائلاً: «لا بد من التحقيق في حديث صلاح الذي فضح اتحاد الكرة».