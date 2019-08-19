  • الإثنين 19 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:03 م
بحث متقدم
أرشيفية

البرلمان يلاحق «اليوتيوبرز»: لازم تدفع

صلاح

شاهد.. أحمد موسى يطالب بالتحقيق في «فضائح صلاح»

البشير

سؤال القاضي الذي أضحك«البشير» أثناء محاكمته

ارشيفية

«شباب الإخوان» لقيادات الجماعة: «العورات أصبحت مكشوفة»

فتاة

أراد ممارسة الجنس مع زوجة ابنه.. فكانت نهايته مفزعة

شاطئ

ظهور شيء مخيف على شواطئ إسكندرية وتحرك حكومي عاجل

السائق

سائق أوبر مصري يغتصب أمريكية في الكرسي الخلفي

البشير

«البشير» عن الأموال المضبوطة: هدية من «بن سلمان»

محامية

إحالة 148محامية سعودية للنيابة العامة في تهم أخلاقية

صلاح وعمرو وردة

«صلاح»: عمرو وردة مريض يحتاج للعلاج

بعد الإفراج عن "جريس".. بريطانيا تتوعد إيران بهذا الأمر

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم - وكالات

أخبار متعلقة
#

سلطات جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية

#

إيران: مستعدون لإقامة علاقات جيدة مع السعودية والإمارات

#

بريطانيا تطالب إيران بالإفراج الفورى عن "ستينا إمبيرو"

#

خطأ إملائي فادح يعرض "ترامب" لموجة سخرية قاسية

إيران

طهران

الولايات المتحدة

بريطانيا

الجمهورية الإسلامية

طالبت الحكومة البريطانية إيران، اليوم الاثنين، بضمان ألا تتوجه ناقلتها المفرج عنها في جبل طارق إلى سوريا، متوعدة الجمهورية الإسلامية بإجراءات عقابية جديدة في حال عدم التزامها.

وذكر متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان نشر اليوم على الموقع الرسمي للحكومة، أن المملكة المتحدة أحيطت علمًا بأن سلطات جبل طارق تلقت من إيران ضمانات بأن الناقلة Grace 1 التي تم تغيير اسمها عقب الإفراج عنها إلى Adrian Darya-1 ، بأنها لن تتوجه إلى سوريا.

وتابع المتحدث: "يتعين على إيران الوفاء بالضمانات التي قدمتها.. لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح لإيران أو لأي جهة أخرى بتجاوز عقوبات الاتحاد الأوروبي الحيوية المفروضة على نظام استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه".

وذلك في إشارة إلى الحكومة السورية التي تحملها بريطانيا ودول غربية أخرى المسؤولية عن سلسلة حوادث كيميائية مثيرة للجدل.

وشددت الوزارة على غياب أي مجال للمقارنة بين توقيف الناقلة الإيرانية في جبل طارق بدعوى خرقها العقوبات الأوروبية، واحتجاز الجمهورية الإسلامية في وقت لاحق من الشهر الماضي الناقلة البريطانية Stena Impero أثناء عبورها مضيق هرمز بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة، ودعت إلى "احترام حرية الملاحة للشحن التجاري البحري والالتزام بالقانون الدولي".

وسبق أن نفت طهران تقديمها أي ضمانات بشأن وجهة الناقلة التي احتجزتها سلطات جبل طارق بمساعدة بريطانيا، أوائل يوليو الماضي، وأفرج عنها، رغم إصدار الحكومة الأمريكية مذكرة توقيف بحقها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تورط قطر في انتهاك حقوق عمال «مونديال 2022»
» قرار مفاجئ من أمريكا تجاه «هواوي»
» بعد الإفراج عن "جريس".. بريطانيا تتوعد إيران بهذا الأمر
» وديًا.. «مدبولي» يقود الإسماعيلي للفوز على الحدود
» رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي
» قتل مصري وصديقته بطريقة بشعة في الفلبين
» رسميا.. البحرين تعلن مشاركتها في تأمين الخليج
» تشكيل الجهاز المعاون لـ«ميتشو» في الزمالك
» رسميًا.. «ميتشو» يوقع عقود تدريبه للزمالك
» بعد نشره صور جريمته..السعودية تعلن القبض على أشهر مُغتصِب
» الأهلي يوجه تحذيرًا شديدًا لـ«الجبلاية»: «صبرنا نفد»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية