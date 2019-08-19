مخاوف من احتمال غرق 100 مهاجر في المتوسط

19 أغسطس 2019 - 10:00 م

أعربت منظمة "ألارم فون" المعنية بمساعدة المهاجرين الأجانب، الإثنين، عن خشيتها من احتمال غرق أكثر من 100 مهاجر في البحر المتوسط بعد انقلاب قاربهم.



جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة على حسابها في موقع تويتر.

وأكد البيان أن صياد أسماك في البحر المتوسط أبلغها، الأحد، بانقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة شواطئ ليبيا.

وأشار البيان أن الصياد أكد للمنظمة أنه أنقذ 3 مهاجرين، ورأى جثث عدد كبير من المهاجرين.

وأضاف "أحد الناجين قال للصياد إن قاربهم كان يقل أكثر من 100 مهاجر".

واستدرك بيان المنظمة أنها لا تستطيع في الوقت الراهن التأكد من المعلومات التي أفاد بها الصياد، مضيفًا: "لكننا نشعر بقلق كبير من احتمال وقوع مأساة جماعية".