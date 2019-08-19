روسيا .. ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 بالمئة في يوليو

الأناضول

قالت هيئة الإحصاء الروسية (روستات)، حكومية، الاثنين، إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.5 بالمئة في يوليو/ تموز 2019، مقابل 4.4 بالمئة في الشهر السابق عليه.

وأضافت الهيئة في بيان صادر اليوم إن عدد العاطلين في البلاد سجل 3.4 مليون شخص في الشهر الماضي، بما يعادل 4.5 بالمئة من إجمالي قوة العمل.

وأشار البيان إلى أن قوة العمل في روسيا بلغت 75.6 مليون شخص ، أو 51 بالمئة من إجمالي السكان. وفي يناير/ كانون الثاني 2019، ارتفع معدل البطالة في روسيا إلى 5.2 بالمئة من 5.1 بالمئة من الشهر السابق عليه.

ومنتصف الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، تباطؤ نمو اقتصاد روسيا إلى 1.2 بالمئة في 2019، مقابل 2.3 بالمئة في 2018.

واعتبر الصندوق أن توقعات نمو الاقتصاد الروسي على المدى المتوسط لا تزال متواضعة، "في ظل غياب إصلاحات هيكلية أعمق، من المتوقع أن يستقر النمو على المدى الطويل عند 1.8 بالمئة".

ودعا الصندوق إلى إعطاء الأولوية لإنشاء قطاع خاص أكثر حيوية، وتقليل تأثير الدولة في الاقتصاد. -