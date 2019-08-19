  • الثلاثاء 20 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:01 ص
بحث متقدم
الكرش

طبيب يكشف معلومات صادمة عن "الكرش" وخطورته

محمد صلاح

تعليق ناري لـ "موسى" على تصريحات "صلاح" الأخيرة

٩.٤٪ ارتفاعاً في أسعار حديد التسليح

"شعبة مواد البناء" تكشف حقيقة تراجع الأسعار

أرشيفية

البرلمان يلاحق «اليوتيوبرز»: لازم تدفع

صلاح

شاهد.. أحمد موسى يطالب بالتحقيق في «فضائح صلاح»

البشير

سؤال القاضي الذي أضحك«البشير» أثناء محاكمته

ارشيفية

«شباب الإخوان» لقيادات الجماعة: «العورات أصبحت مكشوفة»

فتاة

أراد ممارسة الجنس مع زوجة ابنه.. فكانت نهايته مفزعة

شاطئ

ظهور شيء مخيف على شواطئ إسكندرية وتحرك حكومي عاجل

السائق

سائق أوبر مصري يغتصب أمريكية في الكرسي الخلفي

الكويت: اقتحام الاحتلال لباحات الأقصى استفزاز للمسلمين

عرب وعالم

القدس
القدس

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. لحظة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

#

قوات الاحتلال تهاجم المصلين في المسجد الأقصى

#

وزير إسرائيلي: لن نسمح بإقامة مصلى في "باب الرحمة"

#

150 مستوطنًا يعاودون اقتحام الأقصى

أدان مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، الاقتحامات المتكررة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لساحات المسجد الأقصى، معتبرا إياها "استفزازا لمشاعر المسلمين".
ووفق وكالة الأنباء الكويتية فإن مجلس الوزراء استنكر، خلال اجتماعه اليوم، الممارسات الأمنية التعسفية التي تفرضھا سلطات الاحتلال الإسرائيلي واقتحامھا باحات المسجد الأقصى والھجوم على المصلين.
وأكد على أن ما يحدث "يمثل مساسا واستفزازا لمشاعر كافة المسلمين وانتھاكا صارخ للمواثيق والأعراف الدولية".
ودعا المجتمع الدولي لـ"ممارسة مسؤولياته في الضغط على الكيان الصھيوني لاحترام القرارات والمواثيق الدولية ووضع حد لمثل ھذه الممارسات التعسفية والتعدي على المقدسات الدينية".
وسمحت الشرطة الإسرائيلية لنحو 1336 مستوطنا باقتحام المسجد الأقصى، الأحد قبل الماضي، الذي صادف أول أيام عيد الأضحى؛ ما فجر مواجهات بين المصلين وقوات الشرطة.
وجدّد عشرات المستوطنين، الإثنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بمدينة القدس، بحراسة شرطية إسرائيلية.
وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، لوكالة الأناضول إن "114 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".
وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.
وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مدير معهد القلب يحذر: "هذا الأمر يقودك لأزمة قلبية"
» تعادل مثير بين المان يونايتد وولفرهامبتون بـ"البريميرليج"
» يديعوت أحرنوت: إسرائيل تشجّع هجرة الفلسطينيين من غزة
» «صلاح»: عمرو وردة مريض يحتاج للعلاج
» حظر نقل الفيلة الإفريقية البرية إلى حدائق الحيوان
» إحالة 148محامية سعودية للنيابة العامة في تهم أخلاقية
» تورط قطر في انتهاك حقوق عمال «مونديال 2022»
» «البشير» عن الأموال المضبوطة: هدية من «بن سلمان»
» قرار مفاجئ من أمريكا تجاه «هواوي»
» بعد الإفراج عن "جريس".. بريطانيا تتوعد إيران بهذا الأمر
» وديًا.. «مدبولي» يقود الإسماعيلي للفوز على الحدود

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية