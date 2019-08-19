» حظر نقل الفيلة الإفريقية البرية إلى حدائق الحيوان

19 أغسطس 2019 - 10:30 م

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أنها حظرت في تصويت تاريخي نقل الفيلة الإفريقية من البرية إلى حدائق الحيوان.



جاء ذلك بعد تصويت أجري، الأحد، خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التجارة الدولية حول "أنواع الحياة والنباتات البرية المهددة بالانقراض"، الذي استضافته جنيف.

وتعهدت المصوتون بوضع حد للقسوة تجاه الأفيال التي عانت من "التعرض للركل والضرب"، وفقًا لبيان صادر عن منظمة "هيومان سوسايتي إنترناشيونال" (التابعة للأمم المتحدة) المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وقالت كبيرة الخبراء في برامج وسياسات الحياة البرية في المنظمة، إيريس هو، إن "القرار المذكور سينقذ عددا لا يحصى من الأفيال من أخذها بعيدًا عن عائلاتها في البرية، وإجبارها على قضاء حياتها في الأسر في ظروف دون المستوى المطلوب في حدائق الحيوان".

وصوتت 46 دولة لصالح قرار حماية الأفيال البرية، بينما صوتت 18 دولة ضد القرار، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.

وذكرت اتفاقية التجارة الدولية حول "أنواع الحياة والنباتات البرية المهددة بالانقراض"، في تقرير أن جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي هي أكبر ثلاث دول مصدرة للأفيال البرية لحدائق الحيوان.