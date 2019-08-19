طوكيو: الصين استخدمت مدمرة يابانية كهدف

19 أغسطس 2019 - 11:40 م

اتهمت مصادر في الحكومة اليابانية، الإثنين، الصين، باستخدام مدمرة يابانية كهدف خلال مناورات عسكرية في بحر الصين الشرقي.



ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن مصادر في الحكومة، قولها إنه "على الأرجح استخدمت الطائرات العسكرية الصينية، في مايو/ أيّار الماضي، خلال مناوراتها في المياه الدولية ببحر الصين الشرقي، مدمرة يابانية في الجوار كهدف".

ووصفت الحكومة اليابانية المناورات الصينية بـ "النشاط العسكري شديد الخطورة"، ومن الممكن أن يكون لها تأثير غير متوقع.

وأضافت أنه "خلال المناورات، اقتربت العديد من قاذفات القنابل الصينية JH-7، مزودة بصواريخ مضادة للسفن، من مدمرتين تابعتين لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية".

وأشارت إلى أن "اليابان لم تطلع الرأي العام عن الموقف (حينها)، لأنها لا تريد الكشف عن قدراتها في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها".

وتستمر النزاعات حول 5 جزر في بحر الصين الشرقي، بين الصين واليابان وتايوان، حيث تسمى في اليابان باسم "سنكاكو"، وفي الصين "دياويو"، وفي تايوان "دياويوتاي".