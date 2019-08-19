  • الثلاثاء 20 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:01 ص
بحث متقدم
الكرش

طبيب يكشف معلومات صادمة عن "الكرش" وخطورته

محمد صلاح

تعليق ناري لـ "موسى" على تصريحات "صلاح" الأخيرة

٩.٤٪ ارتفاعاً في أسعار حديد التسليح

"شعبة مواد البناء" تكشف حقيقة تراجع الأسعار

أرشيفية

البرلمان يلاحق «اليوتيوبرز»: لازم تدفع

صلاح

شاهد.. أحمد موسى يطالب بالتحقيق في «فضائح صلاح»

البشير

سؤال القاضي الذي أضحك«البشير» أثناء محاكمته

ارشيفية

«شباب الإخوان» لقيادات الجماعة: «العورات أصبحت مكشوفة»

فتاة

أراد ممارسة الجنس مع زوجة ابنه.. فكانت نهايته مفزعة

شاطئ

ظهور شيء مخيف على شواطئ إسكندرية وتحرك حكومي عاجل

السائق

سائق أوبر مصري يغتصب أمريكية في الكرسي الخلفي

خلال مناورات عسكرية

طوكيو: الصين استخدمت مدمرة يابانية كهدف

عرب وعالم

مناورات عسكرية فلبينية أمريكية في جنوب بحر الصين
مناورات عسكرية فلبينية أمريكية في جنوب بحر الصين

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تدريبات أمريكية يابانية لمواجهة الألغام البحرية

#

الصين توجه صفعة جديدة للسوق الأمريكي

#

الصين: قرار ترامب سيهز الأسواق المالية في العالم

#

"حماس" تثمن موقف الصين الرافض لهدم منازل "صور باهر"

اتهمت مصادر في الحكومة اليابانية، الإثنين، الصين، باستخدام مدمرة يابانية كهدف خلال مناورات عسكرية في بحر الصين الشرقي.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن مصادر في الحكومة، قولها إنه "على الأرجح استخدمت الطائرات العسكرية الصينية، في مايو/ أيّار الماضي، خلال مناوراتها في المياه الدولية ببحر الصين الشرقي، مدمرة يابانية في الجوار كهدف".
ووصفت الحكومة اليابانية المناورات الصينية بـ "النشاط العسكري شديد الخطورة"، ومن الممكن أن يكون لها تأثير غير متوقع.
وأضافت أنه "خلال المناورات، اقتربت العديد من قاذفات القنابل الصينية JH-7، مزودة بصواريخ مضادة للسفن، من مدمرتين تابعتين لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية".
وأشارت إلى أن "اليابان لم تطلع الرأي العام عن الموقف (حينها)، لأنها لا تريد الكشف عن قدراتها في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها".
وتستمر النزاعات حول 5 جزر في بحر الصين الشرقي، بين الصين واليابان وتايوان، حيث تسمى في اليابان باسم "سنكاكو"، وفي الصين "دياويو"، وفي تايوان "دياويوتاي".
وتدعي اليابان أحقيتها بالجزر المتنازع عليها، وتتهم الصين التي ترسل سفنا استطلاعية إلى المنطقة بين الفينة والأخرى، بانتهاك حدودها. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مدير معهد القلب يحذر: "هذا الأمر يقودك لأزمة قلبية"
» تعادل مثير بين المان يونايتد وولفرهامبتون بـ"البريميرليج"
» يديعوت أحرنوت: إسرائيل تشجّع هجرة الفلسطينيين من غزة
» «صلاح»: عمرو وردة مريض يحتاج للعلاج
» حظر نقل الفيلة الإفريقية البرية إلى حدائق الحيوان
» إحالة 148محامية سعودية للنيابة العامة في تهم أخلاقية
» تورط قطر في انتهاك حقوق عمال «مونديال 2022»
» «البشير» عن الأموال المضبوطة: هدية من «بن سلمان»
» قرار مفاجئ من أمريكا تجاه «هواوي»
» بعد الإفراج عن "جريس".. بريطانيا تتوعد إيران بهذا الأمر
» وديًا.. «مدبولي» يقود الإسماعيلي للفوز على الحدود

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية