"شعبة مواد البناء" تكشف حقيقة تراجع الأسعار

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٩.٤٪ ارتفاعاً في أسعار حديد التسليح

المصريون ـ متابعات

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اعتزال الغناء

كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، عن حقيقة تراجع أسعار مواد البناء.
وقال الزيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «لا نستطيع القول أن هناك تراجع بشكل كامل في أسعار مواد البناء، لكن هناك استقرار واضح»، مشيرا إلى أن هناك تراجع في مبيعات مواد البناء بسبب إجازات عيد الأضحى.
وتابع: «التراجع حدث في نسبة المبيعات، وليس في أسعار مواد البناء، وما يتردد حول انخفاض أسعار الحديد معلومات غير صحيحة»، لافتا إلى انخفاض سعر الأسمنت بقيمة تتراوح من 30 إلى 40 جنيها.


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