تعليق ناري لـ "موسى" على تصريحات "صلاح" الأخيرة

وقال "موسى" خلال برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، إن "صلاح" كشف أن معسكر منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية كان "سداح مداح"، مضيفاً: "صلاح كشف الأسباب الحقيقية لخروجنا من البطولة، وليس له مصلحة في التقول على الاتحاد".



وتابع: "كنا متوقعين ما حدث بمعسكر الأمم الأفريقية، لكن انتظرنا أن يخرج أحد، وصلاح وضع النقاط على الحروف".