الأهلي يتفاوض مع "صدام حسين" لتولي تدريب الفريق

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كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن وجود عدد من السير الذاتية التي تدرسها إدارة النادي من أجل التعاقد معها لتدريب الفريق بعد إقالة لاسارتي.

وكشفت المصادر أن أهم اسم مرشح لتدريب النادي هو الألماني "فيليكس ماجات" الذي حصل على الدوري الألماني كمدرب ثلاث مرات ، اثنان مع بايرن ميونيخ والثاثة مع فولفسبورج".

ويُعرف ماجات باسم "صدام حسين الكرة الاوروبية" نظرًا لما يتمتع به من أساليب قاسية في التعامل مع اللاعبين .

وسبق لباشيرو سالو لاعب أينترخت فرانكفورت السابق أن وصف ماجات في الصحافة الألمانية بأنه "ديكتاتور أوروبا"، وذلك يرجع إلى تحفيزه القوي للاعبين بأساليب مختلفة.

أثناء فترة توليه لتدريب فولهام الإنجليزي، عاني المدافع بريدي هانجيلاند من إصابة في الركبة، وهو ما تعامل معه ماجات بطريقة غريبة تحدث عنها لاعب الفريق اللندني.

وأكد هانجلاند على أن ماجات قام بفرك قطعة من الجبن على مكان إصابة هانجلاند في الركبة، ليخرج بعدها المدرب الألماني قائلاً: " إنه مصاب في الرقبة وليس في الركبة ".

وشدد هانجلاند على أن هذا الأمر مثل له حافزاً على الشفاء السريع والعودة للفريق، وهو ما وافقه عليه ساشا ريثير لاعب فولهام، مؤكداً على إبداع الألماني في التعامل بهذا الأسلوب.

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