  • الثلاثاء 20 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:33 ص
بحث متقدم
محمد صلاح وعمرو وردة

أول توضيح من "صلاح" بشأن أزمة وردة

ذبح

جريمة مروّعة طفلة تذبح شقيقتها بالدقهلية

مأذون

شرط زواج يثير الجدل بالسعودية

قرقاش

قرقاش يؤكد: الحل هو التصدي للانقلاب الحوثى

طلاب

بالصور.. تسريب امتحاني الجغرافيا والتفاضل

سارة نتانياهو

فضيحة جديدة لـ سارة نتنياهو مع قائد الطائرة

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين بعد اتهامه بتكفير الأقباط: الإخوان السبب

ارشيف

رونالدو يشترى صمت عارضة الأزياء بمبلغ مالى كبير

ارشيف

أول رد من «الأوقاف» على هدم مسجد "ولي صوفي"

الدولار

الدولار يستقر ليسجل هذا الرقم

أول رد من مدرب الزمالك على فضيحته الجنسية: مين دي أصلا؟

الرياضة

ميتشو
ميتشو

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. فيريرا يقترب من العودة لتدريب الزمالك

#

أول رد فعل من "الغندور" على الفيديو المسيء له

#

أول رد من الحكومة على تسريح 25% من العاملين بالدولة

#

أول رد فعل من "كاف" على قرار المحكمة الرياضية بتتويج الترجي

ميتشو

رد ميلوتين سيردوفيتوش "ميتشو" - المدير الفني الجديد لنادي الزمالك - على فضيحة جنسية طالته أثناء تدريبه لفريق أورلاندو الجنوب أفريقي.

ونقلت مواقع عدة عن صحيفة "صنداي وورلد" في جنوب أفريقيا، أن المدرب الذي رحل عن فريق أورلاندو بايرتس قبل أيام، متهم بفضيحة جنسية تتعلق بعاملة نظافة في فندق.

وقالت المرأة البالغة من العمر 51 سنة إنها قدمت بلاغا يفيد تحرش "ميتشو" بها وإنها تنتظر بدء التحقيق .

ونقل موقع "سبورت 24" رد "ميتشو" الذي قال: "ما حدث أمر مخجل لن أفعل شيئًا تجاهه .. فقط سوف أرسل المحامين ليتعاملوا بشأنه .. لقد كنت الشخص الأكثر احتراما خلال وجودي في جنوب أفريقيا ، وعملت جنديًا وخادمًا لكرة القدم .. أنا لا أستحق هذا أبدًا ، وتلك الاتهامات غير عادلة".

وأضاف: "ما يؤلمني حقا هو شعور والدتي المريضة حين تسمع تلك الاتهامات تلاحقني ، ومع ذلك أنا سعيد أنني أصبحت خارج هذا البلد (جنوب أفريقيا) ، وأتساءل من هذه المرأة؟ .. أنا حتى لا أعرفها أصلا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ملكة جمال عربية تشعل مواقع التواصل بـ"المايوه"
» فنانة شهيرة تظهر "بدون ملابس"
» رسالة شديدة اللهجة من هيفاء وهبي لـ"إليسا"
» سيدة تنجب 5 توائم بالمملكة السعودية
» وائل جمعة يرشح مدربا شهيرًا لإدارة الأهلي .. فمن هو؟
» كيف ردت فنانة شهيرة على متابعة قالت لها "انتي شمال"
» تصريح صادم من عمرو دياب عن "الآخرة"
» وفاة ابن محلل "بي إن سبورت" في حادث مروع
» لأول مرة .. صلاح يكشف حقيقة اعتزاله اللعب دوليا
» مدير معهد القلب يحذر: "هذا الأمر يقودك لأزمة قلبية"
» تعادل مثير بين المان يونايتد وولفرهامبتون بـ"البريميرليج"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية