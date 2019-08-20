أول رد من «الأوقاف» على هدم مسجد "ولي صوفي"

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هدُم مسجد "أبو الإخلاص الزرقاني"، الذي كان يضم ضريح الولي الصوفي بمحافظة الإسكندرية، بعدما كان عائقا أمام مشروع محور المحمودية، ونقل رفاته إلى مكان خاص بجانب مسجد أبو العباس المرسي بالإسكندرية.

قرار نقل الضريح جاء بطلب من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث كان المسجد يعوق الحركة في الجسر، الذي سيتم تشييده خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وجرى نقل جثمان أبو الإخلاص الزرقاني إلى المسجد بعد مرور 6 سنوات تقريبا على وفاته، حيث تم نقله من زاوية صغيرة دفن فيها عام 1979.

وأثار هدم المسجد ونقل الضريح جدلا على المواقع الاجتماعية، الأمر الذي عجل بتدخل وزارة الأوقاف المصرية.

وأصدرت الأوقاف بيانا على موقعها الرسمي تؤكد فيه أنه "لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة".

وقالت "لا مانع في ذلك للمصلحة العامة، كاعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل المسجد إلى مكان آخر".


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