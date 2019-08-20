تامر أمين بعد اتهامه بتكفير الأقباط: الإخوان السبب

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الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

إيمان هاني

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رد الإعلامي تامر أمين، على الهجوم الذي لاحقه من قبل البعض خلال الأيام الماضية، واتهامه بتكفير الأقباط، أثناء تعليقه على حادث معهد الأورام الإرهابي. 

وقال "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، إنه لم يكفر الأقباط ولا يستطيع أن يقوم بذلك، مؤكدًا أنه تربطه بهم علاقة قوية. 

وتابع: "أنا دائمًا أقول في كل المناسبات إن الأقباط هم شركاء في هذا الوطن، وليس هذا فقط، متابعًا: "دول أصل مصر". ووجه الاتهام لجماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء محاولات الوقيعة بينه وبين الأقباط، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يقوم بتهنئة الأقباط في أعيادهم، مستعرضًا بعض الفقرات التي خصصها للحديث عن الأقباط في مصر، وحبهم للوطن، والتضحيات التي يقدمونها. 

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