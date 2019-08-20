رونالدو يشترى صمت عارضة الأزياء بمبلغ مالى كبير

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كشفت وثائق مسربة عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اعترف بدفعه مبلغ قدره 375 ألف جنيه إسترليني إلى عارضة الأزياء الأمريكية التي اتهمته باغتصابها مقابل صمتها.

وكانت كاثرين مايورجا، قد زعمت أن نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، اعتدى عليها، لتفتح السلطات في لاس فيداس تحقيقًا في هذا الأمر، لكنها لم توجه أية اتهامات إلى رونالدو بسبب نقص الأدلة، قبل أن تسقط التهمة في يوليو.

لكن مايورجا أقامت دعوى مدنية ضد رونالدو، وسرعان ما قدم الأخير وثائق جديدة إلى هيئة المحكمة يطالب فيها الأخيرة بإسقاط القضية لأنه يرتبط باتفاق تسوية ملزم، وأقر البرتغالي الدولي، في الوثائق الجديدة، بأنه منح مبلغًا ضخمًا من المال إلى عارضة الأزياء الأميركية.

ووفقًا للوثائق التي جرى تسربيها، دفع رونالدو 375 ألف دولار إلى مايورجا في العام 2010.


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