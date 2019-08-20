قرقاش يؤكد: الحل هو التصدي للانقلاب الحوثى

20 أغسطس 2019 - 10:02 ص

دون الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات، على صفحته الخاصة علي موقع التدوينات "تويتر"، عن أزمة اليمن وكيفية حلها، قائلاً: "أن الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين الذين نحترمهم مهم ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها".

وأضاف: "ويبقى أن القرار يجب أن يكون حصيلة حوار يمني وأن يتم في سياق الحل السياسي الذي ننشده جميعًا، والأولوية الآن هي التصدي للانقلاب الحوثي".



