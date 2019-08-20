أديب : الإخوان خطر كبير على مصر

20 أغسطس 2019 - 10:04 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن انتشار وثائق من السجن بخط اليد لنحو 1350 من شباب الإخوان يطالبون قياداتهم بالتراجع والتصالح مع الدولة، مشيرًا إلى أن هناك مبادرة إخوانية مضيفًا: "غريبة إن جماعة الإخوان تطالب بالتصالح مع الإدارة المصرية.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "أنا سألت عاصم عبد الماجد مش أنت عملت مراجعات وتخليت عن فكر الإخوان، قالي ده عشان أخرج"، متابعا: "الإخوان كاذبون".

وتابع منفعلا: "أقسم بالله الناس دي لو اتمكنت ساعة هيقتلونا كلنا في ميدان التحرير، والناس اللي قتلتوهم في معهد الأورام، الناس دي عقارب، وخطر كبير على مصر.