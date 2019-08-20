  • الثلاثاء 20 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:14 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

"السيسى" يستقبل المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين

ارشيف

إلقاء القبض على أمين «الأعلى للإعلام» بواقعة رشوة

ترامب

فضيحة جديدة لترامب على إنستجرام

سيارات

استعراض خيالي لسيارات الأثرياء في عاصمة أوروبية

سعد الدين الهلالى

الهلالي: يجوز للدولة أن تنقل مقبرة حتى وإن كانت لصحابي

مسن

حسن الختام.. يقرأ سورة كاملة في سكرات الموت

البغدادي

بالأسماء.. هؤلاء من بقوا مع "البغدادي"

صورة

هزت الجزائر.. اغتصاب شاب وتصويره فى أوضاع مخلة

أمل حجازي

صادم.. فنانة شهيرة تطوف بـ"الكاميرا" فى الحج

محمد صلاح

بلاغ جديد للنائب العام ضد أعضاء "الجبلاية"

أديب : الإخوان خطر كبير على مصر

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب يرد غيبة والده بسبب حديث فنان شهير عنه

#

تعليق ناري لـ"أديب" على خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

#

نشر صورة مؤلمة لفنان شهير من داخل المستشفى

#

تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة المنتخب وعارضة الأزياء

الإخوان

المصالحة

عمرو أديب

ام بى سى مصر

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن انتشار وثائق من السجن بخط اليد لنحو 1350 من شباب الإخوان يطالبون قياداتهم بالتراجع والتصالح مع الدولة، مشيرًا إلى أن هناك مبادرة إخوانية مضيفًا: "غريبة إن جماعة الإخوان تطالب بالتصالح مع الإدارة المصرية.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "أنا سألت عاصم عبد الماجد مش أنت عملت مراجعات وتخليت عن فكر الإخوان، قالي ده عشان أخرج"، متابعا: "الإخوان كاذبون".

وتابع منفعلا: "أقسم بالله الناس دي لو اتمكنت ساعة هيقتلونا كلنا في ميدان التحرير، والناس اللي قتلتوهم في معهد الأورام، الناس دي عقارب، وخطر كبير على مصر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على صاحب هاشتاج#معتدى على فتاة بمكة
» تشويه عارضة أزياء بسبب عملية تجميل "فاشلة"
» الزمالك يقدم "ميتشو" بمؤتمر صحفى
» هل يعطي السودان ظهره للعرب؟
» القوات المسلحة تشارك روسيا في "حماة الصداقة - 4"
» أول تعليق لـ"إليسا" على قرار اعتزالها
» ملكة جمال عربية تشعل مواقع التواصل بـ"المايوه"
» فنانة شهيرة تظهر "بدون ملابس"
» رسالة شديدة اللهجة من هيفاء وهبي لـ"إليسا"
» سيدة تنجب 5 توائم بالمملكة السعودية
» وائل جمعة يرشح مدربا شهيرًا لإدارة الأهلي .. فمن هو؟

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية