شرط زواج يثير الجدل بالسعودية

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متابعات-علا خطاب

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من المواقف الطريفة التي لفتت انتباه أحد المأذونين في المملكة العربية السعودية، هو وضع فتاة شرط "غريب" في عقد الزواج وهو إجبار الزوج المستقبلي على خفض وزنه.

وكشف عدد من مأذوني الأنكحة الشرعية  في المملكة، أن أغلب الشروط التي تطلبها الإناث في عقود زواجهن، كانت تتمثل في إكمال الدراسة والسماح لهن بالعمل.

من جهته، أوضح أحد مأذوني الأنكحة الشرعية أنه في بعض الأحيان يتم وضع شروط لا يقبلها المنطق، حيث طلبت فتاة إجبار الزوج المستقبلي على خفض وزنة من 109 كجم إلى 80 خلال 3 أشهر من موعد الزفاف، وحال فشله في تحقيق هذا الشرط فإنه يحق لها الطلاق أو خلعه في المحكمة، بحسب صحيفة "الوطن".

فيما أشار مأذون آخر إلى أن معظم الفتيات تطلبن تأمين منزل مستقل، وإكمال الدراسة، والسماح بالعمل، والخروج من المنزل في أي وقت.



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