أول توضيح من "صلاح" بشأن أزمة وردة

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كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، عن أنه لم يتدخل لإعادة عمرو وردة إلى معسكر منتخب "الفراعنة" بعد استبعاده منه، خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال صلاح، في تصريحات لشبكة "سي إن إن الأمريكية": "بالتأكيد لم يكن لي دور في عودة عمرو وردة إلى المنتخب، أنا لست قائد المنتخب أو المدير الفني، صدقوني إذا كنت بهذه القوة لغيرت الكثير من الأشياء في الفريق".

وأضاف: "ما قصدت أن أقوله أثناء مشكلة وردة، هو أن هذه الأمور حدثت في السابق، والتحرش الجنسي بوجه عام ما زال يحدث".

واختتم صلاح: "على وردة أن يحصل على العلاج أو إعادة التأهيل، لكي يتأكد من أن مثل هذه الأمور لن تحدث مجددا معه".

واستبعد الاتحاد المصري عمرو وردة من معسكر المنتخب بسبب اتهامه بالتورط في قضيتي تحرش مع فتاة مصرية وأخرى مكسيكية، وتدخل نجوم منتخب "الفراعنة" من أجل تخفيف العقوبة على اللاعب الشاب، وهو ما تحقق بالفعل في نهاية المطاف.


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