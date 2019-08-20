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القوات المسلحة تشارك روسيا في "حماة الصداقة - 4"

الحياة السياسية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

متابعات - أمينة عبد العال

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أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري علي "فيس بوك" مغادرة عناصر من القوات المسلحة للمشاركة فى التدريب المشترك "حماة الصداقة - 4" الذى تنفذه عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية وذلك بجمهورية روسيا الاتحادية خلال المدة من 19 – 29 أغسطس الجارى.

وقد أتمت القوات المصرية المشاركة فى التدريب كامل الاستعداد والجاهزية لصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ الأنشطة التدريبية، ولتوحيد المفاهيم القتالية والعمل الجماعى خلال مراحل التدريب والتى تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات وتنفيذ أعمال الإسقاط الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات للقوات المشاركة فى التدريب.

يأتى التدريب "حماة الصداقة - 4" فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تجريها القوات المسلحة بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف التخصصات ، والتى تساهم فى تعزيز أوجه التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات وفقاً لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة .




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