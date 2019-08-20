تصريحات صادمة لمدير معهد القلب المقال

قال الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، إن التدخين أسوأ اختراع بشري في القرن العشرين وامتد للقرن الحادي والعشرين، مؤكدًا أن ضحايا السيجارة أكثر من ضحايا القنبلة الذرية.





وأضاف شعبان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" أن التدخين تصدير للموت وتجارة الموت، وأن السجائر عبارة عن قتل بطىء.