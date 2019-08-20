بلاغ جديد للنائب العام ضد أعضاء "الجبلاية"

20 أغسطس 2019 - 10:47 ص

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام للمستشار نبيل صادق، ضد أعضاء اتحاد كرة القدم مطالبًا بالتحقيق معهم بشأن التصريحات التي أدلى بها اللاعب محمد صلاح خلال لقائه على قناة CNN .

وجاء في البلاغ: "اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، كشف خلال مقابلته مع القناة بصراحة وشفافية أسباب خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث أوضح أن معسكر الفراعنة أثناء هذه البطولة اتسم بالعشوائية الكبيرة نظرًا لتكدس الجماهير الكبير داخل فندق إقامة اللاعبين أثناء البطولة القارية والذي أثر على تركيز اللاعبين".

وأكد البلاغ أن تصريحات صلاح تكشف عن أخطاء جسيمة وإهمال صارخ من جانب الاتحاد أدت إلى الخسائر الفادحة سواء المادية أو المعنوية وأكثرها ضررا ما لحق بسمعة الرياضة المصرية في الأوساط الدولية مما يحق معه للمبلغ التمسك بطلب سماع أقوال اللاعب محمد صلاح، لكشف الجرائم والأخطاء والإهمال من جانب المبلغ ضدهم لتقديمهم للمحاكمة الجنائية.