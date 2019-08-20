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جوجل تزف مفاجأة سارة لمستخدمي الـ"يوتيوب"

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فاجأت شركة "جوجل العملاقة، مستخدميها، بزفها خبرًا سارًا وهو أن جميع المحتويات الأصيلة لموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ستكون مجانية بعد 24 سبتمبر.

وذكرت جوجل أن المحتوى سيأتي مع الإعلانات، كما هو الحال مع المحتوى المجاني الحالي على المنصة.

وأضافت أنه سيظل هناك نموذج اشتراك لا يزال متاحًا للمستخدمين مقابل 12 دولارًا شهريًا (يوتيوب بريميوم)، لكن ستتم إزالة الإعلانات.

وتابعت أنه سيظل يكون بإمكان مشتركي خدمة يوتيوب بريميوم تنزيل المحتوى للعرض في وضع عدم الاتصال مع إمكانية الوصول إلى جميع الحلقات في السلاسل الخاصة بعروض يوتيوب الأصلية فور إطلاقها كما يمكن للمستخدمين توقع مواد إضافية أيضًا.


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