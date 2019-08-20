هزت الجزائر.. اغتصاب شاب وتصويره فى أوضاع مخلة

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في واقعة صادمة، وقع شاب عمره 26 عامًا ضحية اعتداء جنسي وتعذيب على يد ثلاثة أشخاص بمحافظة أم البواقي  في الجزائر .

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد تم اقتياد الشاب عنوة والاعتداء عليه جنسيًا وجسديًا، بطريقة وحشية وتم تصويره في وضعيات تخدش الحياء.

وقد تقدم الضحية ببلاغ للشرطة التي نجحت تحرياتها في الوصول إلى المعتدين، وبالفعل تم إيداعهم بالحبس المؤقت لمحاكمتهم بتهمة الاختطاف والتعذيب والاعتداء الجنسي، إلا أنه لم يتم الكشف عن دوافع الجناة ومدى علاقتهم بالمعتدى عليه.


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