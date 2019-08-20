» تشويه عارضة أزياء بسبب عملية تجميل "فاشلة"

20 أغسطس 2019 - 11:45 ص

تعرضت نجمة الأغراء وعارضة الأزياء العالمية، كاتي برايس، لانتكاسة بعد إجرائها عملية تجميل فاشلة في تركيا لم تتعاف من آثارها حتى الآن.

وأظهرت أحدث صور لجراحة الوجه التي أجرتها كاتي برايس مؤخرًا عن جروح لم تلتئم بعد في خدها الأيسر، بعد عملية لشد الوجه والأرداف.

في السياق، ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، أن صورا جديدة للعارضة البريطانية -41 عامًا- التقطت في منتجع تركي خلال أغسطس الحالي حيث كانت على حمام السباحة بصحبة ابنها الصغير.

كما لفت جسدها بضمادات سوداء لمساعدتها في التعافي من جراحة أخرى أجرتها في عيادة بإسطنبول، وكان بصحبتها صديقها كريس بويسون الذي أجرى عملية تجميل أيضا في أنفه.

وترددت تقارير أنه لدى عودتها إلى المملكة المتحدة أصيب طفلاها، باني – 5 سنوات- وجيت – 4 سنوات- بالهلع وانهمرت دموعهما لدى رؤيتهما الإصابات من العملية حيث اعتقدا أن شخصا ما أصاب والدتهما.