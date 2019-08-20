بالأسماء.. هؤلاء من بقوا مع "البغدادي"

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قال فاضل أبو رغيف، الخبير في شئون الجماعات المتطرفة إن من بقي من تنظيم داعش مع زعيم التنظيم "أبو بكر البغدادي" هم أصحاب الجيل القديم.

وفي تصريح لـ "أبو رغيف" لروسيا اليوم قال: "الذين بقوا مع البغدادي جميعهم من الجيل القديم، وهم حجي فالح القرغولي وهو الوالي الشرعي للتنظيم حاليًا، وعبد الله قرداش، وأبو مسلم العيثاوي الذي كان واليًا للأنبار وحاليا في اللجنة المفوضة التي تشرف على تعيين الولاة وأمراء القواطع".

وأضاف أن من القيادات التي بقيت معه أيضا، أبو أحمد الراوي، ورشدي الجبوري المكنى بأبي عمر البغدادي تيمنا بأبي عمر الراوي الذي قتل في منطقة الثرثار قبل 9 سنوات.

وأوضح  أن رشدي الجبوري هو والي كركوك حاليا، وكان في وقت سابق واليا لقاطع الكرخ في بغداد، منوها أن البغدادي يشعر بخلو ساحة المقربين منه نتيجة صعوبة التواصل معهم".


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