استعراض خيالي لسيارات الأثرياء في عاصمة أوروبية

متابعات-علا خطاب
ضجت شوارع عاصمة الضباب، لندن، ببداية خيالية لموسم استعراض الأثرياء لسيارتهم الفخمة والذي ينطلق سنوياً في الصيف ويشبه كونه مهرجان للسيارات الفاخرة .
ووثقت مقاطع فيديو استعراض السيارات الفخمة الفارهة، وكان منها سيارة لامبورجيني أفينتادور المرصعة بالكريستال إذ تبلغ قيمتها 270 ألف جنيه إستيرليني .
كما ظهرت سيارة بوجاتي تشيرون النادرة في شوارع نايتسبريدج والتي يبلغ سعرها 2.5 مليون جنيه إستيرليني وتصل سرعتها إلى 261 ميل/ الساعة.
وكان من بين السيارات الخارقة طرازات رولز رويس داون التي يبلغ سعرها 280 الف جنيه إستيرليني، و بورش 911 جي تي 3 بقيمة 140،000 جنيهًا إسترلينيًا.
ولا تنسى الأنظار سيارة الروسية “داريا راديونوفا” المرصعة بـ2 مليون بللورة تم إخراجها بهذه الصورة بعد 700 ساعة من العمل، وغيرها من السيارات الفارهة.
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