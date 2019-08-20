استعراض خيالي لسيارات الأثرياء في عاصمة أوروبية

ضجت شوارع عاصمة الضباب، لندن، ببداية خيالية لموسم استعراض الأثرياء لسيارتهم الفخمة والذي ينطلق سنوياً في الصيف ويشبه كونه مهرجان للسيارات الفاخرة .

ووثقت مقاطع فيديو استعراض السيارات الفخمة الفارهة، وكان منها سيارة لامبورجيني أفينتادور المرصعة بالكريستال إذ تبلغ قيمتها 270 ألف جنيه إستيرليني .

كما ظهرت سيارة بوجاتي تشيرون النادرة في شوارع نايتسبريدج والتي يبلغ سعرها 2.5 مليون جنيه إستيرليني وتصل سرعتها إلى 261 ميل/ الساعة.

وكان من بين السيارات الخارقة طرازات رولز رويس داون التي يبلغ سعرها 280 الف جنيه إستيرليني، و بورش 911 جي تي 3 بقيمة 140،000 جنيهًا إسترلينيًا.

ولا تنسى الأنظار سيارة الروسية “داريا راديونوفا” المرصعة بـ2 مليون بللورة تم إخراجها بهذه الصورة بعد 700 ساعة من العمل، وغيرها من السيارات الفارهة.



















