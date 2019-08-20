  • الثلاثاء 20 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:36 م
بحث متقدم
المالية وممثلي الفيس بوك

وزير المالية يجتمع مع ممثلي "فيس بوك".. لهذا السبب

مرحاض ذهبي

"مرحاض ذهبي" للعامة بشروط "كارثية"

بنكيران

رسالة صادمة تصل "بنكيران" عبر هاتفه.. ما الأمر

مأذون

شروط الفتيات.. إجبار الزوج على خفض وزنه في دولة خليجية

طليب

رشيدة باكية: جدتى أخبرتنى أننى طائرها الحر

الإفتاء

"الإفتاء" تحسم الجدل حول حكم إيداع المال بالبنوك

السودان

"الحرية والتغيير" تعلن ممثليها بالمجلس السيادي

استقبال حافل من جمهور الزمالك للاعبي الابيض

10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وديكاداها

الايدز في العراق

إحصائية مفجعة عن مرضي الإيدز في دولة عربية

هواوي

مؤسس هواوي: لن أتنازل لـ"ترامب" وسأدفع ابنتي ثمنًا

مفاجأة صادمة وراء اعتزال إليسا

آخر الأخبار

إليسا
إليسا

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الكشف عن السبب الحقيقي وراء اعتزال "إليسا"

#

مفاجأة من العيار الثقيل.. إليسا تعتزل الغناء نهائيًا

#

ترامب يفجر مفاجأة صادمة عن «صفقة القرن»

#

مدرب أجنبي يفجر مفاجأة صادمة عن مرتضى منصور

اليسا

اعتزال

محمد شميس

عقب الناقد الموسيقي محمد شميس، على إعلان الفنانة إليسا خبر اعتزالها قائلاً: "محاولة منها للضغط على الشركة المنتجة لألبومها الجديد".

وأضاف "شميس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة "تن"، أن الشركة المنتجة تعاقدت مع أحد المواقع وإليسا لديها اعتراض على بعض البنود في التعاقد.

وتابع أن الفنانة إليسا لم تعتزل، ويعتبر هذا الخبر شكل من أشكال الدعاية للألبوم الجديد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أحلام ترعى الأغنام في جبال السعودية
» صور صادمة لفنانة شهيرة من داخل مستشفى
» القبض على صاحب هاشتاج#معتدى على فتاة بمكة
» تشويه عارضة أزياء بسبب عملية تجميل "فاشلة"
» الزمالك يقدم "ميتشو" بمؤتمر صحفى
» هل يعطي السودان ظهره للعرب؟
» القوات المسلحة تشارك روسيا في "حماة الصداقة - 4"
» أول تعليق لـ"إليسا" على قرار اعتزالها
» ملكة جمال عربية تشعل مواقع التواصل بـ"المايوه"
» فنانة شهيرة تظهر "بدون ملابس"
» رسالة شديدة اللهجة من هيفاء وهبي لـ"إليسا"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية