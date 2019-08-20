رشيدة باكية: جدتى أخبرتنى أننى طائرها الحر

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كشفت رشيدة طليب النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني، أمس الإثنين، -وهي تبكي- الأسباب التي دفعتها للعدول عن زيارة جدّتها في الضفّة الغربية المحتلّة.

واتهمت طليب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطاعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقييد تحركاتها.

وكانت السلطات الإسرائيلية، الجمعة الماضية قد أعلنت أنها سمحت لطليب بزيارة جدتها المسنة في الضفة الغربية المحتلّة لدواعٍ "إنسانية"، بعدما تعهّدت النائبة الديمقراطية خطيّاً بـ"احترام شروط الزيارة".

بينما أعلنت رشيد عن عدولها عن الزيارة بسبب الشروط "الجائرة" التي فرضتها عليها دولة الاحتلال.

وأضافت طليب، خلال مؤتمر صحفي في سانت بول بولاية مينيسوتا، أمس الإثنين، أنها غيرت رأيها بعدما تحدّثت مع عائلتها، بمن في ذلك جدّتها، التي تعيش في قرية بيت عور الفوقا، قرب رام الله، في الضفة الغربية.

وتابعت قائلة: "جدّتي قالت لي إنّني حلمها الذي أصبح حقيقة، إنّني طائرها الحرّ" متسائلة: "لماذا يجب عليّ أن أعود وأضع نفسي في قفص وأخضع، في الوقت الذي أعاد إليها انتخابي كرامتها للمرة الأولى؟". وقالت في حديثها أيضًا: "من هنا، قرّرنا جميعًا كأسرة واحدة، في الساعة الثالثة صباحاً، وسط البكاء، أنّه لا يمكنني الذهاب طالما أنّني لن أكون نائبة أمريكية حرّة".

وكانت طليب وزميلتها إلهان عمر، النائبة التحدرة من الصومال، تعتزمان زيارة الضفة الغربية المحتلة في نهاية الأسبوع الماضي، لكنّ ترامب، دعا علناً الدولة العبرية إلى منع زيارتهما.

 وكتب ترامب وقتها على "تويتر": "إذا سمحت إسرائيل للنائبتين عمر وطليب بالزيارة فهذا سيظهر ضعفاً كبيراً"، معتبراً أنّهما تكرهان إسرائيل وجميع اليهود، "لا يوجد شيء يمكن قوله أو فعله لتغيير رأيهما".


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