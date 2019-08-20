» أحلام ترعى الأغنام في جبال السعودية

متابعات-علا خطاب
تداول فيديو للفنانة أحلام، من قلب جبال مدينة أبها في المملكة العربية السعودية، في هيئة راعية أغنام.
ونشرت أحلام مقطع فيديو لها في حسابها الرسمي على "إنستجرام " وهي ترعى الأغنام في ربوع مدينة أبها.
وظهرت أحلام، تسير وسط الأغنام في أراضٍ ريفية بمدينة أبها، وأرفقت تعليقاً على الفيديو قالت فيه: "من أبها الجميلة" .
وقامت أحلام بجولة سياحية في مدينة أبها بعد حفلها الأخير الذي أحيته على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة، خلال افتتاح "موسم السودة " .
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