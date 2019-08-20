» أحلام ترعى الأغنام في جبال السعودية

تداول فيديو للفنانة أحلام، من قلب جبال مدينة أبها في المملكة العربية السعودية، في هيئة راعية أغنام.

ونشرت أحلام مقطع فيديو لها في حسابها الرسمي على "إنستجرام " وهي ترعى الأغنام في ربوع مدينة أبها.

وظهرت أحلام، تسير وسط الأغنام في أراضٍ ريفية بمدينة أبها، وأرفقت تعليقاً على الفيديو قالت فيه: "من أبها الجميلة" .

وقامت أحلام بجولة سياحية في مدينة أبها بعد حفلها الأخير الذي أحيته على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة، خلال افتتاح "موسم السودة " .